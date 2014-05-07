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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 15:03 BJT

全球金市：金价升向三周高点，受疲弱美元和乌克兰紧张情势支撑

0632GMT，现货金 上涨0.2%至每盎司1,309.90美元，此前一度触及盘中高位1,313.50美元。周一时现货金曾升至三周高点1,315.60美元。

“价格走势并不是很明显，不过由于乌克兰紧张局势加剧，金价受到支撑。”香港Wing Fung Precious Metals交易主管Peter Fung表示。

“缺乏实体需求。实货市场在过去几个月非常清淡。”

美元走弱也给予金价扶助。美元兑一揽子货币在六个月低位附近徘徊。

交易员称，由于金价波动且消费者预计将进一步跌价，主要买家亚洲等地的实货需求不高。

上海黄金价格较全球指标金价升水2美元/盎司，逆转近几个月大部分时间都是贴水的趋势。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1309.9 2.86 0.22

现货银 19.61 0.09 0.46

现货铂金 1450.5 -1.7 -0.12

现货钯金 814.5 0.6 0.07

COMEX期金 1310.3 1.7 0.13

COMEX期银 19.66 0.015 0.08

汇率

欧元/美元 1.3916

美元指数 79.145

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/洪曦; 审校 李婷仪/张若琪)
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