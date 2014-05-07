全球金市：金价升向三周高点，受疲弱美元和乌克兰紧张情势支撑

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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0632GMT，现货金 上涨0.2%至每盎司1,309.90美元，此前一度触及盘中高位1,313.50美元。周一时现货金曾升至三周高点1,315.60美元。
“价格走势并不是很明显，不过由于乌克兰紧张局势加剧，金价受到支撑。”香港Wing Fung Precious Metals交易主管Peter Fung表示。
“缺乏实体需求。实货市场在过去几个月非常清淡。”
美元走弱也给予金价扶助。美元兑一揽子货币在六个月低位附近徘徊。
交易员称，由于金价波动且消费者预计将进一步跌价，主要买家亚洲等地的实货需求不高。
上海黄金价格较全球指标金价升水2美元/盎司，逆转近几个月大部分时间都是贴水的趋势。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1309.9 2.86 0.22
现货银 19.61 0.09 0.46
现货铂金 1450.5 -1.7 -0.12
现货钯金 814.5 0.6 0.07
COMEX期金 1310.3 1.7 0.13
COMEX期银 19.66 0.015 0.08
汇率
欧元/美元 1.3916
美元指数 79.145
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/洪曦; 审校 李婷仪/张若琪)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p