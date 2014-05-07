台湾债市：公债殖利率随美债收低，103/6R标售前难脱区间整理

* 美债价格上扬与台股下跌令台债偏多 * 等待美联储主席证词与103/6R标售 * 103/6R标售前难脱区间整理格局 路透台北5月7日 - 台湾公债殖利率周三收低，因美债价格上扬以及台股下跌。但因市 场等待美联储主席证词以及周五有标售10年增额券103/6R 的变数，殖利率仍 在既有区间内整理。 交易商表示，随着103/6R的标售愈来愈近，预期美债对台债的影响程度降低。虽然近期 数档公司债得标利率低于预期，显示实质买盘需求仍高，但毕竟次级市场殖利率已下滑一段 ，且两次增额的筹码供给达700亿台币，最终标售结果如何，目前还难以拿捏。 “103/6R发行前交易很冷清，多空介入都不多，难以看出实质需求。”一位证券商交易 员说。 另一票券商交易员则认为，近期美国10年期公债收益率 跌至2.60%以下，对 台债其实是不小的利多题材，但也不见追价买盘出笼，显示交易商仍存有高度风险意识。 “103/6R(殖利率)已向下测1.52%不过，向上风险不算小。”该交易员说。 交易商指出，虽然近期实质买盘补券需求不低，但毕竟明年市场将面临美国升息的可能 ，预料时序进入下半年，升息的心理效应将会逐渐加大。因此买盘不会贸然追价，103/6R要 标低的机率不高。 他们认为，明日五年期公债103/4 交投区间暂估在1.02-1.04%；10年期公 债103/6R发行前交易则看在1.52-1.545%。 美联储主席叶伦周三、周四将在国会听证会上作证词陈述。尽管分析师广泛预期叶伦将 维持温和的政策立场，但市场人士将密切关注她的讲话，从中寻找美联储升息的线索，许多 预测机构预计，美联储将在2015年初升息。 台湾股市 周三小幅收跌，受上日美股不佳拖累，台股随亚股下行，但跌幅受限 。分析师认为，预期政府心态偏多，台股在此间水位有所支撑，短期内指数料在区间盘整。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.25 1.0315 1.0269-1.0400 77.5 10 103/6R -0.85 1.5305 1.5290-1.5455 27.0 注：* 该券交易以来盘中低位。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 5/7(三)：德国3月工业订单、美国第一季生产率和单位劳动成本初值、美国3月消费者 信贷、日本央行发布4月货币政策会议纪录、金融稳定监管委员会(FSOC)举行会议，美国联 邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦出席； 5/8(四)：中国4月进出口贸易数据、韩国3月货供额、美国一周初请失业金、欧洲央行 利率决定； 5/9(五)：中国4月工业生产者出厂价格指数(PPI)、中国4月居民消费价格指数(CPI)、 日本3月同时指标和领先指标、德国3月进出口和贸易收支、韩国央行利率决定。 30 103/5 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5300 5 103/4 1.0315 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)