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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 15:11 BJT

欧股业绩：德国安联第一季净利微降，营收飙升

路透法兰克福5月7日 - 欧洲大型保险商--德国安联 在初步声明中称，第一季净利微降，营收则飙升。周三稍晚该公司将召开年度股东大会。

安联表示，可分配净利降至16.4亿欧元(22.9亿美元)，上年同期为17.1亿欧元。

第一季营收增至340亿欧元，为公司有史以来的最高季度营收，上年同期为320亿欧元。

根据汤森路透估计，分析师原平均预期该季净利为16.21亿欧元。(完) (编译 王翔琼；审校 张若琪)
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