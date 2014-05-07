《焦点》阿里巴巴切入矽谷投资圈，一窥美国科技业奥秘

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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**“流通货币”**
阿里巴巴对美国市场发展计划十分保密，公司高管私下也对阿里巴巴将正面挑战亚马逊的说法低调处理。不过，熟悉阿里巴巴的人士称，在美国的投资几乎毫无疑问被列为高度优先。
开发移动软件搜索引擎的初创公司Quixey创始人Tomer Kagan称，2012年底，阿里巴巴集团董事局执行副主席兼IPO总策划蔡崇信曾飞往加州，讨论投资Quixey事宜。Kagan在和阿里巴巴代表首次见面后30天内，接受了投资。
3月，蔡崇信向路透表示，IPO让阿里巴巴拥有财力，以股票为更多收购融资。
蔡崇信在一次专访中称，拥有流通货币的帮助很大，阿里巴巴的发展将紧紧围绕着核心业务电子商务。
迄今为止，阿里巴巴的投资都源自一个紧密的重要人脉网络。雅虎联合创始人杨致远2005年牵头谈判雅虎投资阿里巴巴，Tango知情人士称，Tango就是去年由杨致远向阿里巴巴高管推介牵线。
亿万富豪Michael Rubin持有Fanatics和Shoprunner的部分股权，而Rubin又与阿里巴巴的股东--软银社长孙正义交情不浅。Kagan称，将阿里巴巴介绍给Quixey的是风险投资公司GGV Capital，GGV Capital长期在中国活动，曾在2003年投资阿里巴巴。
Kagan认为，阿里巴巴会给Quixey几年的独立发展空间。不过他也提到阿里巴巴2009年投资的中国移动搜索公司UCWeb。这原本看似是一笔被动投资，直到上周UCWeb和阿里巴巴宣布建立合资企业，在25亿美元的中国移动搜索市场挑战百度的霸主地位。
“他们会设计的五年计划就像这样，”Kagan称，“他们极有战略眼光，极有耐心。”(完) (编译 张明钧/石冠兰/朱晓军；审校 王洋/蔡美珍)
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路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p