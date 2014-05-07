《焦点》阿里巴巴切入矽谷投资圈，一窥美国科技业奥秘

**“流通货币”**

阿里巴巴对美国市场发展计划十分保密，公司高管私下也对阿里巴巴将正面挑战亚马逊的说法低调处理。不过，熟悉阿里巴巴的人士称，在美国的投资几乎毫无疑问被列为高度优先。

开发移动软件搜索引擎的初创公司Quixey创始人Tomer Kagan称，2012年底，阿里巴巴集团董事局执行副主席兼IPO总策划蔡崇信曾飞往加州，讨论投资Quixey事宜。Kagan在和阿里巴巴代表首次见面后30天内，接受了投资。

3月，蔡崇信向路透表示，IPO让阿里巴巴拥有财力，以股票为更多收购融资。

蔡崇信在一次专访中称，拥有流通货币的帮助很大，阿里巴巴的发展将紧紧围绕着核心业务电子商务。

迄今为止，阿里巴巴的投资都源自一个紧密的重要人脉网络。雅虎联合创始人杨致远2005年牵头谈判雅虎投资阿里巴巴，Tango知情人士称，Tango就是去年由杨致远向阿里巴巴高管推介牵线。

亿万富豪Michael Rubin持有Fanatics和Shoprunner的部分股权，而Rubin又与阿里巴巴的股东--软银社长孙正义交情不浅。Kagan称，将阿里巴巴介绍给Quixey的是风险投资公司GGV Capital，GGV Capital长期在中国活动，曾在2003年投资阿里巴巴。

Kagan认为，阿里巴巴会给Quixey几年的独立发展空间。不过他也提到阿里巴巴2009年投资的中国移动搜索公司UCWeb。这原本看似是一笔被动投资，直到上周UCWeb和阿里巴巴宣布建立合资企业，在25亿美元的中国移动搜索市场挑战百度的霸主地位。

“他们会设计的五年计划就像这样，”Kagan称，“他们极有战略眼光，极有耐心。”(完) (编译 张明钧/石冠兰/朱晓军；审校 王洋/蔡美珍)