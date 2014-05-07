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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 15:41 BJT

日本个股：任天堂预计本财年扭亏为盈，财测好于分析师预期

路透东京5月7日 - 日本任天堂 周三表示预计当前财年公司会扭亏为盈，受助于为Wii U游戏机推出的一系列新视频游戏。此前三年该公司连续亏损。

任天堂预计截止2015年3月的财年营业利润为400亿日圆(3.94亿美元)，远高于汤森路透I/B/E/S调查18位分析师给出的212亿日圆预估值。

截止今年3月的财年，该公司录得营业亏损464.3亿日圆。

任天堂股价收低2.7%，今日日本股市日经指数收低2.9%。(完)
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