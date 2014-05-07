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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 15:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元可能不会远离1.3930的期权行权价

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* 投机客基本偏向低接欧元/美元，预期欧洲央行不会调整政策

* 1.3880-90区域需求强劲，100小时移动均线切入位在1.3885

* 200小时移动均线，21日移动均线和55日移动均线的切入位分别在1.3864、1.3846和1.3814

* 始于1.3975的期权障碍带来阻力

* 2014年峰值在1.3967

* 欧洲央行会议召开之前，1.3930的期权行权价或为关注价位。(完)

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