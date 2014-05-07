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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 16:13 BJT

中国基金：QFII A股基金4月平均业绩涨0.49%，优于国内同业--理柏

路透上海5月7日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周三发布月度报告称，今年4月整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩小涨0.49%，优于中国国内股票型基金。前四个月累计跌7.55%，表现仍逊于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金4月平均业绩小跌0.98%，稍弱于国内股票型基金，不过累计前四个月业绩要优于国内同业，其平均业绩走升0.30%。

理柏统计的中国各分类基金4月业绩迥异，银行和金融股票基金单月平均扬升逾2.17%，涨幅最大，信息技术股票基金单月平均则大跌5.29%；中国股票型基金小跌0.77%。

累计今年以来，贵金属商品基金平均扬升9.58%，表现最佳，天然资源股票型平均表现最差，今年以来业绩重跌14.54%。中国股票型基金累计下跌5.94%。

亚太市场4月涨跌互见，菲律宾股市4月扬升4.34%，居于所有亚太股市之冠，上证综指 上月小幅走跌0.34%；累计今年以来，菲律宾及印尼股市股市涨幅逾13%，居所有亚太股市领先地位，上证综指则仍下跌4.24%，日本股市跌幅逾12%，表现最差。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
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