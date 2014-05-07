金属期市：伦敦期镍接近15个月高点，市场担心供应紧张

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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根据CRU估算，含量1.8%的红土镍矿到岸价格(CIF)已上涨至每吨100美元，3月中旬还在65美元。
0705GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 上涨0.1%至每吨18,574美元，稍早触及18,700美元，距离4月28日所创高点18,715美元仅咫尺之遥，这是2013年2月以来最高价。
LME镍价今年以来上涨超过三成，因印尼供给令人忧心，大型业者Norilsk Nickel 出货也可能因为俄罗斯遭到制裁而受打击。
德国经济部周三公布，该国3月工业订单较前月下滑2.8%。路透访问的分析师平均预计3月工业订单为较前月上涨0.3%，预估区间为下降0.8%至增长1.5%。
同时打击人气的是，汇丰中国4月服务业采购经理人指数(PMI)下滑至51.4，低于上月的四个月高点51.9，但仍在温和扩张区间。
其他金属方面，LME期铜 下跌0.8%至每吨6,666.50美元，上日则是接近收平盘；上海期交所主力8月期铜合约 跌0.5%，至每吨46,910元人民币(7,500美元)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张明钧 审校 蔡美珍/杜明霞)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p