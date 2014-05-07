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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 15:58 BJT

金属期市：伦敦期镍接近15个月高点，市场担心供应紧张

根据CRU估算，含量1.8%的红土镍矿到岸价格(CIF)已上涨至每吨100美元，3月中旬还在65美元。

0705GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 上涨0.1%至每吨18,574美元，稍早触及18,700美元，距离4月28日所创高点18,715美元仅咫尺之遥，这是2013年2月以来最高价。

LME镍价今年以来上涨超过三成，因印尼供给令人忧心，大型业者Norilsk Nickel 出货也可能因为俄罗斯遭到制裁而受打击。

德国经济部周三公布，该国3月工业订单较前月下滑2.8%。路透访问的分析师平均预计3月工业订单为较前月上涨0.3%，预估区间为下降0.8%至增长1.5%。

同时打击人气的是，汇丰中国4月服务业采购经理人指数(PMI)下滑至51.4，低于上月的四个月高点51.9，但仍在温和扩张区间。

其他金属方面，LME期铜 下跌0.8%至每吨6,666.50美元，上日则是接近收平盘；上海期交所主力8月期铜合约 跌0.5%，至每吨46,910元人民币(7,500美元)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张明钧 审校 蔡美珍/杜明霞)
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