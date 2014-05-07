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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 16:17 BJT

路透基点：中国华为涉足欧洲联贷市场，寻求10亿美元循环贷--TRLPC

路透香港5月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国华为技术有限公司涉足欧洲联贷市场，寻求10亿美元循环贷。

西班牙对外银行(BBVA)、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、汇丰、荷兰国际集团(ING)、渣打银行和苏格兰皇家银行已受委任为簿记行兼牵头行。

消息人士透露，贷款将经由一荷兰部门和一香港部门借入。

贷款可以以美元或欧元提取。

该笔五年期循环贷款有两年的延长选择权，可在第一年和第二年末行权。

消息人士称，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码120个基点，承诺费为利率的35%。

逾20家银行将接到参贷邀请。贷款将在未来几周内在欧洲正式启动。

消息人士称，借款人希望与欧系银行及驻欧银行加强联系。(完)
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