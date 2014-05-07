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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 16:29 BJT

香港股市：收低1.1%，受累于科技股跌势

美国科技股的颓势扩散到香港，恒生资讯科技指数 下挫3.4%，跌至12月27日以来最低水准，市场持续担忧科技股的估值可能太高。权重股腾讯控股 重挫3.8%。

恒生地产指数 下跌1.6%，因投资者担心当地对房屋需求及对内地房地产的曝险。

华润置地 大跌4.7%，中国海外发展 挫低4.5%。九龙仓集团 则下滑2.5%。(完)
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