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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 16:17 BJT

《全球汇市》新西兰元因央行警告而剧烈波动，美元走稳

美元兑日圆 再跌0.2%，至三周低位101.43。乌克兰的危机增添了日圆传统的避险魅力。日本市场经过周一、二的黄金周假期后重新开始交易。

汇丰(HSBC)/Markit中国4月服务业采购经理人指数(PMI)略为回落，也打压投资者风险偏好。汇丰中国4月服务业PMI扩张减弱，就业增速降至七个月来最低。

美元指数 最新报79.114，日内略微上升，但仍接近上日低点79.060。欧元兑美元持稳于1.3924，接近周二所及的两个月高点1.3952。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3929 1.3927 +0.01 +1.34 1.3745

美元/日圆 101.52 101.67 -0.15 -3.59 105.30

欧元/日圆 141.40 141.59 -0.13 -2.23 144.63

美元/瑞郎 0.8735 0.8742 -0.08 -2.16 0.8928

英镑/美元 1.6975 1.6976 -0.01 +2.53 1.6556

美元/加元 1.0879 1.0891 -0.11 +2.44 1.0620

澳元/美元 0.9341 0.9347 -0.06 +4.80 0.8913

新西兰元/美元 0.8698 0.8737 -0.45 +6.00 0.8206

欧元/瑞郎 1.2170 1.2176 -0.05 -0.82 1.2271

欧元/英镑 0.8204 0.8205 -0.01 -1.12 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0481 9.0474 +0.01 +2.27 8.8474

美元/挪威克朗 5.9174 5.9224 -0.08 -2.45 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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