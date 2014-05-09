中国金融：同业业务是未来监管重点，网络信贷机构应实施资格准入--社科院

* 同业业务应是未来监管的重点

* 应尽快提高同业业务的标准化和透明度

* 应清理整顿网络金融平台公司

* 影子银行可能引发系统性金融风险

路透北京5月9日 - 中国社会科学院金融所周五表示，银行体系之内的非传统信用创造环节即同业业务是未来监管的重点，应尽快提高同业业务的标准化和透明度。

中国社会科学院金融所主办的《金融监管蓝皮书：中国金融监管报告（2014）》指出，监管当局不能采取“一刀切”的方式禁止同业业务，而应该以信息透明，来化解同业业务中的金融风险。

“中间业务和同业拆借等业务由于标准化程度高、信息较为透明，其风险并不突出；而风险较大的变相拓展存款、同业代付和买入返售的风险根源在于其不透明性。”该蓝皮书指出。

蓝皮书称，可以将同业业务纳入统一授信体系，但应对同业业务特别是非传统融资业务进行分类管理。针对非标准债权类资产的不同类别，应用不同的资本金和风险拨备，且其水平可以低于一般性贷款。

中国人民银行此前发布2014年中国金融稳定报告称，同业业务快速增长有其客观背景和现实需要，但存在信息不透明等问题，在一定程度上削弱了宏观调控和金融监管效果，存在风险隐患。

银监会召开的一季度经济金融形势分析会指出，应有效控制同业业务规模和比重，有序推进同业业务专营部门制改革。

**应清理整顿网络金融平台公司**

对于互联网金融的监管，该份蓝皮书称，对于存量网络金融平台公司，监管层应进行清理整顿和登记管理；对增量实施准入管理，明确规定网络信贷机构申请牌照的注册资本要求以及对申请人资格、运营规则和内控制度建设方面的标准。

蓝皮书并称，监管部门还应要求网络金融平台公司拿到地方主管部门（政府金融办）的批文后，才能并且必须在银行开立资金账户，且要求自有资金账户和客户资金托管账户独立封闭运行。

此前，人民银行条法司司长穆怀朋称，对互联网金融从业机构仍然要实行必要的监管，留有发展的空间，并不是要留有监管的空白。

央行调查统计司副司长徐诺金也曾表示，互联网金融一定要有准入管理，但可采取注册制。

对于影子银行的风险，蓝皮书指出，中国影子银行横跨多个金融市场，使金融机构之间和金融体系内部的内在关联性和风险传染性成几何级数增长。一旦影子银行出现较大风险，可能通过货币市场、信用市场迅速传染至银行部门和实体经济，并可能引发系统性金融风险。