重温稿-《中国新债预测》农发行四期固息债定位料低于二级，配置热潮仍未退去

* 招标品种: 农发行第22/29/31期增发债；第33期新发债
* 期限及金额上限：1/2/3/5年期，各期均不超过50亿元
* 招标时间: 1/2年：5月8日10:00-11:00
* 3/5年：5月8日10:00-11:30
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 4.54%-4.60%；4.83%-4.90%；4.86%-4.95%；4.99%-5.07%
* 预测均值: 4.56%；4.86%；4.90%；5.01%
路透上海5月7日 - 中国农业发展银行周四将招标发行四期固息金融债。路透调查显示，资金预期向好，本周债市一二级市场轮动走强，从今日国债发行情况看，机构配置热潮仍未推出，料农发新债定位仍将低于二级市场水平。
交易员并表示，相对国债而言，金融债由于绝对收益水平较高，更受市场青睐，参考周二国开新债的发行情况，明日新债再受热捧可能性不小，而五年品种或尤其受欢迎。
华东一银行交易员认为，”还是比二级略低吧，市场突然发现资金不是问题，不再担忧资金面。“
北京一券商交易员谈到，本周债市行情火爆，短期市场需求仍有一定的释放空间，将对明日新债招标形成有力支撑，而随着市场风险偏好抬升，机构对收益水平有优势的中长期品种关注度更高，明日五年品种定位或更为偏低。
银行间市场固息政策性金融债(农发和口行)到期收益率曲线 显示，一、二、三和五年期品种最新收益率分别报在4.6512%、4.9299%、4.9858%和5.1289%。
二级市场上，此次增发债一年期标的券140429 最新成交价对应收益率为4.58%，剩余期限2.87年的140421券 最新成交收益率为4.97%，剩余期限4.85年的140418券 最新成交收益率为5.12%。
财政部周三招标续发行的三年固息国债收益率与预估相符，略低于二级市场。近期债市再现强势，市场预期向好，该期债超过两倍的认购倍数，显示机构参与度较高并推低中标定位。
明日农发行新债中，五年期品种为今年第22期债券 第二次增发，票面利率5.25%；一年品种为今年第29期债券 第三次增发，票面利率4.79%；两年期为今年第31期债券 的首次增发，票面利率4.94%。
具体发行条款如下：
22期第二次增发 29期第三次增发 31期首次增发 33期
----------------------------------------------------------------------
招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 五年固息 一年固息 两年固息 三年固息
招标时间 1/2年：5月8日10:00-11:00
3/5年：5月8日10:00-11:30
招标方式 1/2/5年：单一价格中标(荷兰式)
3年：单一利率中标(荷兰式)
缴款日 5月14日 5月13日 5月13日 5月14日
起息日 3月21日 4月10日 4月24日 5月14日
发行期 5/9-5/14 5/9-5/13 5/9-5/13 5/9-5/14
上市日 5月20日 5月15日 5月19日 5月20日
基本承销额 均无
承揽费 0.10% 0.05% 0.05% 0.05%
---------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)