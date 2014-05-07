《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月7日

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透香港5月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本 地时间16:09时,1港元=0.80448人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均 溢价为-2.58%,高于上交易日收盘的-2.94%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.42 4.60 0.92 建设银行 3.94 5.27 0.93 中国银行 2.60 3.38 0.96 农业银行 2.38 3.22 0.92 招商银行 9.86 13.46 0.91 中信银行 4.50 4.49 1.25 交通银行 3.71 4.76 0.97 民生银行 7.70 7.58 1.26 中国人寿 13.50 19.78 0.85 中国平安 39.36 56.60 0.86 中国太保 16.17 23.80 0.84 中信证券 11.41 15.42 0.92 新华人寿 19.89 22.55 1.10 海通证券 9.38 10.88 1.07 华能国际 5.39 7.86 0.85 大唐发电 3.52 2.84 1.54 华电国际 3.17 4.20 0.94 中煤能源 4.10 4.25 1.20 中国神华 13.86 20.80 0.83 中国石油 7.48 8.78 1.06 兖州煤业 6.09 5.86 1.29 中国石化 4.94 6.64 0.92 上海石化 2.93 1.83 1.99 中海油服 16.44 17.94 1.14 仪征化纤 2.55 1.76 1.80 中国铝业 3.02 2.78 1.35 江西铜业 11.93 12.40 1.20 洛阳钼业 5.75 3.52 2.03 紫金矿业 2.20 1.88 1.45 马钢股份 1.55 1.60 1.20 鞍钢股份 2.82 4.62 0.76 重庆钢铁 2.25 1.06 2.64 海螺水泥 16.62 28.35 0.73 洛阳玻璃 5.41 1.97 3.41 北人股份 5.34 2.41 2.75 中联重科 4.49 5.13 1.09 金隅股份 5.68 5.30 1.33 中国国航 3.29 4.51 0.91 东方航空 2.34 2.31 1.26 南方航空 2.37 2.28 1.29 中国远洋 3.03 3.03 1.24 中海集运 2.09 1.80 1.44 中集集团 12.36 15.04 1.02 中海发展 3.94 4.19 1.17 宁沪高速 5.47 8.66 0.79 深高速 3.70 3.66 1.26 成渝高速 2.78 2.30 1.50 皖通高速 4.33 4.32 1.25 广深铁路 2.54 2.91 1.08 中国南车 4.46 5.86 0.95 中国交建 3.71 5.12 0.90 中国铁建 4.65 6.81 0.85 中国中铁 2.61 3.74 0.87 长城汽车 31.88 32.80 1.21 比亚迪 43.32 39.35 1.37 广汽集团 7.31 7.73 1.18 青岛啤酒 39.53 58.45 0.84 广州药业 23.55 21.70 1.35 新华制药 5.38 2.74 2.44 海信科龙 8.33 8.66 1.20 南京熊猫 9.38 4.60 2.53 晨鸣纸业 4.29 3.46 1.54 上海医药 11.86 13.76 1.07 中兴通讯 12.91 14.98 1.07 东方电气 11.69 11.82 1.23 潍柴动力 16.95 26.65 0.79 东北电气 2.30 0.88 3.25 广船国际 17.14 13.74 1.55 经纬纺机 8.63 6.87 1.56 昆明机床 4.59 2.15 2.65 一拖股份 7.33 4.37 2.09 北辰实业 2.54 1.79 1.76 创业环保 7.45 4.09 2.26 中国中冶 1.65 1.45 1.41 金风科技 8.76 8.28 1.32 丽珠 44.10 45.00 1.22 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p