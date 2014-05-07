英股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降20%，称4月客户活动仍低迷

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦5月7日 - 汇丰控股周三公布第一季获利较上年同期下降20%至68亿美元，因投资银行业务的营收下滑，而且去年的获利是受到资产出售的提振。
汇丰是欧洲地区最大的银行，但该行三分之二的获利都在亚洲取得。银行称4月份的客户活动依然低迷。
汇丰称第一季税前获利为68亿美元，低于上年同期的84亿美元，略高于公司调查的13位分析师给出的66亿美元预估均值。第一季基础获利为66亿美元，较上年同期下滑13%。基础获利中扣除了来自资产处置和债务价值变化的收益。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。