英股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降20%，称4月客户活动仍低迷

路透伦敦5月7日 - 汇丰控股周三公布第一季获利较上年同期下降20%至68亿美元，因投资银行业务的营收下滑，而且去年的获利是受到资产出售的提振。

汇丰是欧洲地区最大的银行，但该行三分之二的获利都在亚洲取得。银行称4月份的客户活动依然低迷。

汇丰称第一季税前获利为68亿美元，低于上年同期的84亿美元，略高于公司调查的13位分析师给出的66亿美元预估均值。第一季基础获利为66亿美元，较上年同期下滑13%。基础获利中扣除了来自资产处置和债务价值变化的收益。（完）