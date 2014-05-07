台湾央行：共发行2,866.5亿台币存单，存单发行余额增947亿

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北5月7日 - 台湾央行周三公布，共发行2,866.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,919.5亿相较，存单发行余额增947亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,667.00
91天期 0.93 184.50
182天期 1.05 15.00
央行上日共发行2,467亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,458.2亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负24亿台币，累计超额准备为511亿台币、加计前期1%的超额准备为1,178亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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