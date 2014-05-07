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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 16:33 BJT

亚洲橡胶：价格跌向四年半低位，泰国胶农对政府出售橡胶表示抗议

“当然这会进一步打压价格。”

泰国胶农称他们将在曼谷集会来抗击该计划。在马来西亚和印尼，一些胶农已经停止割胶，开始寻找新的工作，因轮胎级橡胶价格在近五年低位徘徊。

东京橡胶价格年内迄今已经下跌超过25%。

新加坡商品交易所TSR20橡胶合约持于2009年中以来最低水准附近。该合约覆盖泰国、印尼和马来西亚的橡胶品级。

“我预计市场会进一步下滑。”新加坡一交易商称。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/田建华; 审校 高琦)
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