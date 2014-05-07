《焦点》德国安联营收创新高，将面临股东拷问PIMCO事业绩效

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**股价疑虑**
“安联股价目前显然存在PIMCO折价，”Union基金经理Ingo Speich表示。
安联股价今年至今表现较STOXX Europe 600保险类股指数 落后约4.5%。
投资人亟欲知悉有关安联自身管理结构的计画，因为公司11名董事会成员中，包括执行长Michael Diekmann在内，有六人任期将在年底届满。
Diekmann将在12月年满60岁，他尚未透露是否希望继续任职。
安联先前曾表示，监事会将在10月讨论董事会人选问题，对于那些担心人事案延宕可能会增添业务不确定性的投资人而言，这样的时程可能过于迟缓。(完) (编译 张明钧/洪曦/王翔琼; 审校 张涛/蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。