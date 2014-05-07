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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 17:27 BJT

《焦点》德国安联营收创新高，将面临股东拷问PIMCO事业绩效

**股价疑虑**

“安联股价目前显然存在PIMCO折价，”Union基金经理Ingo Speich表示。

安联股价今年至今表现较STOXX Europe 600保险类股指数 落后约4.5%。

投资人亟欲知悉有关安联自身管理结构的计画，因为公司11名董事会成员中，包括执行长Michael Diekmann在内，有六人任期将在年底届满。

Diekmann将在12月年满60岁，他尚未透露是否希望继续任职。

安联先前曾表示，监事会将在10月讨论董事会人选问题，对于那些担心人事案延宕可能会增添业务不确定性的投资人而言，这样的时程可能过于迟缓。(完) (编译 张明钧/洪曦/王翔琼; 审校 张涛/蔡美珍)
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