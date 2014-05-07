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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 17:13 BJT

欧洲汇市：英镑/美元距1.70仅一步之遥，英国央行政策会议在即

英镑兑美元 走坚至1.6980美元，周二一度升至1.6996美元，多头剑指1.70，上一次触及该水准还是在2009年8月。英镑贸易加权指数 升至86.9，为2008年末以来最高水准，且较2013年3月所创的低点上涨了近12%。

因4月经济数据持续意外正面，推动英镑上涨。英国服务业采购经理人指数(PMI)从3月的57.6升至58.7，远高于50荣枯分水岭，此前分析师预计该指数持平于3月。

而之前公布的制造业数据也强劲，显示英国第二季经济开局稳健。

Bank of Tokyo Mitsubishi的外汇分析师Lee Hardman称，“英镑继续走强，受当前英国经济周期性复苏强势推动，这已促使市场将英国首次加息的预期时间提前到2015年初。”

路透调查的分析师仍认为英国央行首次加息时间在2015年第二季。(完)

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