欧洲汇市：英镑/美元距1.70仅一步之遥，英国央行政策会议在即

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
英镑兑美元 走坚至1.6980美元，周二一度升至1.6996美元，多头剑指1.70，上一次触及该水准还是在2009年8月。英镑贸易加权指数 升至86.9，为2008年末以来最高水准，且较2013年3月所创的低点上涨了近12%。
因4月经济数据持续意外正面，推动英镑上涨。英国服务业采购经理人指数(PMI)从3月的57.6升至58.7，远高于50荣枯分水岭，此前分析师预计该指数持平于3月。
而之前公布的制造业数据也强劲，显示英国第二季经济开局稳健。
Bank of Tokyo Mitsubishi的外汇分析师Lee Hardman称，“英镑继续走强，受当前英国经济周期性复苏强势推动，这已促使市场将英国首次加息的预期时间提前到2015年初。”
路透调查的分析师仍认为英国央行首次加息时间在2015年第二季。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋/田建华; 审校 蔡美珍/高琦)
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。