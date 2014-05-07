《中国债市每日综述》现券和IRS走势分化，资金和政策面未有明显信号

* 现券收益率继续小幅下行，而利率互换反弹

* 隔夜和七天回购利率微幅波动，乐观稳定气氛浓厚

* 机构解读货币政策执行报告，尚难得出明显放松结论

路透北京5月7日 - 中国银行间债市周三现券收益率继续小幅下行，利率互换(IRS)则反弹。市场人士表示，流动性稳定预期浓厚，投资机构解读货币政策执行报告，多数尚难得出政策将明显放松扶助的结论，故现券收益率下探力度趋弱，IRS技术性反弹。

"现券收益率早盘下了一波，后来上了一两个点，总体还是跌的，"华东地区一银行资深交易员称，“IRS跟现券的利差已处在历史非常高的水平了。但机构存款增长乏力，只有理财发展的快，但成本也都比较高，现券(收益率)也不大下得动。”

其进一步表示，市场情绪仍偏暖，但其认为负债成本再大幅下降的可能性很小，目前应已处于年内的相对低位；机构对货币政策执行报告的解读多倾向于定向宽松，故操作上倾向中性偏谨慎，更偏好中短期政金债。

经历近日连续回落后，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三出现技术性反弹。不过多数受访机构指出，市场对资金预期稳定，回购利率有望在阶段低位徘徊，所以IRS短期向上反攻的空间或受限。

中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。

中国上月公布疲软的一季度宏观数据后，国务院已连续出台以财税和投资为主的定向微刺激措施。在货币政策何去何从备受关注的关键时刻，这份央行报告中对未来政策取向的表述，却引发了市场各方完全不同、甚至是背道而驰的解读。

剩余期限约4.69年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.10%/5.01%，上日尾盘为5.14%/5.05%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.992元，较上日结算价涨0.032元，或0.03%。

**隔夜和七天回购利率微幅波动，乐观稳定气氛浓厚**

中国银行间资金市场周三依旧宽松，已处阶段低位的隔夜和七天期回购加权利率变动微弱，14天期则因需求略逊而小幅下行。

交易员称，目前机构对短期内流动性预期空前稳定，资金价格水平也基本被认可。不过就期限偏好而言，资金需求方更倾向于借入绝对价格相对低的隔夜品种。

另外，对未来资金面预期的相对乐观，令三个月shibor在延续跌势的同时，幅度并有所放大。

上海一券商交易员表示，“现在各种机构都出钱，各期限的也都有。但我们大部分还是愿意借短的，预期稳定就滚隔夜。”

其他机构交易员对短期流动性的看法也相对乐观。除了中旬缴税可能会造成扰动外，5月整体问题应该不大。

兴业银行首席经济学家鲁政委最新报告称，央行最新货币政策执行报告明确要降低融资成本，意味着在经济出现明显回升之前，货币市场利率将不可能明显上升，这反过来意味着未来流动性出现极端紧张的情况将是小概率事件。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,956.18亿元，上日为9,168.42亿元；其中隔夜品种成交7,815.58亿元，上日为7,718.89亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3746 2.3681 +0.65 7,815.58

七天 3.1063 3.1088 -0.25 776.31

14天 3.0651 3.1566 -9.15 138.85

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3600 1.9100 -55.00 2,386.52

七天 2.7050 2.0250 +68.00 325.13

14天 3.1000 3.2000 -10.00 25.56

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3800 2.4000 -2.00 --

七天 3.1500 3.0800 +7.00 --

14天 3.1300 3.1600 -3.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.3700 2.3700 0.00 --

七天 3.1125 3.0920 +2.05 --

三个月 5.4167 5.4474 -3.07 --