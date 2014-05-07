《中国债市每日综述》现券和IRS走势分化，资金和政策面未有明显信号

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 现券收益率继续小幅下行，而利率互换反弹
* 隔夜和七天回购利率微幅波动，乐观稳定气氛浓厚
* 机构解读货币政策执行报告，尚难得出明显放松结论
路透北京5月7日 - 中国银行间债市周三现券收益率继续小幅下行，利率互换(IRS)则反弹。市场人士表示，流动性稳定预期浓厚，投资机构解读货币政策执行报告，多数尚难得出政策将明显放松扶助的结论，故现券收益率下探力度趋弱，IRS技术性反弹。
"现券收益率早盘下了一波，后来上了一两个点，总体还是跌的，"华东地区一银行资深交易员称，“IRS跟现券的利差已处在历史非常高的水平了。但机构存款增长乏力，只有理财发展的快，但成本也都比较高，现券(收益率)也不大下得动。”
其进一步表示，市场情绪仍偏暖，但其认为负债成本再大幅下降的可能性很小，目前应已处于年内的相对低位；机构对货币政策执行报告的解读多倾向于定向宽松，故操作上倾向中性偏谨慎，更偏好中短期政金债。
经历近日连续回落后，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三出现技术性反弹。不过多数受访机构指出，市场对资金预期稳定，回购利率有望在阶段低位徘徊，所以IRS短期向上反攻的空间或受限。
中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。
中国上月公布疲软的一季度宏观数据后，国务院已连续出台以财税和投资为主的定向微刺激措施。在货币政策何去何从备受关注的关键时刻，这份央行报告中对未来政策取向的表述，却引发了市场各方完全不同、甚至是背道而驰的解读。
剩余期限约4.69年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.10%/5.01%，上日尾盘为5.14%/5.05%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.992元，较上日结算价涨0.032元，或0.03%。
**隔夜和七天回购利率微幅波动，乐观稳定气氛浓厚**
中国银行间资金市场周三依旧宽松，已处阶段低位的隔夜和七天期回购加权利率变动微弱，14天期则因需求略逊而小幅下行。
交易员称，目前机构对短期内流动性预期空前稳定，资金价格水平也基本被认可。不过就期限偏好而言，资金需求方更倾向于借入绝对价格相对低的隔夜品种。
另外，对未来资金面预期的相对乐观，令三个月shibor在延续跌势的同时，幅度并有所放大。
上海一券商交易员表示，“现在各种机构都出钱，各期限的也都有。但我们大部分还是愿意借短的，预期稳定就滚隔夜。”
其他机构交易员对短期流动性的看法也相对乐观。除了中旬缴税可能会造成扰动外，5月整体问题应该不大。
兴业银行首席经济学家鲁政委最新报告称，央行最新货币政策执行报告明确要降低融资成本，意味着在经济出现明显回升之前，货币市场利率将不可能明显上升，这反过来意味着未来流动性出现极端紧张的情况将是小概率事件。
今日银行间市场质押式回购总成交金额8,956.18亿元，上日为9,168.42亿元；其中隔夜品种成交7,815.58亿元，上日为7,718.89亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
------------------------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.3746 2.3681 +0.65 7,815.58
七天 3.1063 3.1088 -0.25 776.31
14天 3.0651 3.1566 -9.15 138.85
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.3600 1.9100 -55.00 2,386.52
七天 2.7050 2.0250 +68.00 325.13
14天 3.1000 3.2000 -10.00 25.56
回购定盘利率
其中:隔夜 2.3800 2.4000 -2.00 --
七天 3.1500 3.0800 +7.00 --
14天 3.1300 3.1600 -3.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.3700 2.3700 0.00 --
七天 3.1125 3.0920 +2.05 --
三个月 5.4167 5.4474 -3.07 --
------------------------------------------------------------------------(完) (完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。