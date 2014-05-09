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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 17:12 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，银行业买超3.5亿台币

路透台北5月9日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交易
资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      6.50      3.00        +3.50
     证券业      4.50      8.00        -3.50
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