CNH动态：离岸跟随在岸先升后跌，但美元多仓下降

路透香港5月7日 - 离岸人民币现汇 周三脱离早盘高点而走跌，但仍高于上个交易日尾盘。市场人士指出，在岸汇价反转回升，令错过昨日的人民币空仓者一早轧空出场，汇价快速触及三周来高点，但随着在岸价格走软，离岸人民币买气转谨慎。

银行人士指出，市场对于人民币后市看法仍分歧，部份人士认为央行不至于长期让人民币过度贬值，但亦有长线投资者基于中国经济后市不明朗，对于做多人民币暂持观望态度。此将令汇价在较大的区间内波动。

“早上有些（美元）多单停损，香港昨天放假，有些美元多头来不及走掉。”一外资银行人士说。

他指出，比起上周美元多头部位已经下降，但市场亦担心出口等数字，并不很积极做多人民币。他认为，央行的＂双向波动＂政策，将令人民币在较大区间内起伏，区间可能会大至6.20-6.25。

本地时间下午5:30时，离岸人民币现汇 报6.2366，较周二的6.2225跌140点子或0.22%，但较前一交易日的约6.2458升值。香港昨日因佛诞日休市一天。

早盘的6.2208为为4月18日6.2200以来最高。

在岸人民币兑美率 收低0.14%至6.2343，交易人士反映，近期人民币快速升值至前期盘整区域后谨慎情绪升温，加之市场对于明天公布的4月贸易数据有不同预测，都使今天的升值出现波折。盘间并有油盘购汇出没痕迹 ，也对贬幅扩大提供助。

最新路透调查结果显示，4月中国进出口数据有可能继续呈现同比负增长，但程度有所缓和；而贸易顺差亦较上月增加，少数机构甚至预计有可能突破200亿美元水平。接受调查的18位分析师调查中值显示，4月出口和进口料分别同比回落1.7%和2.3%,较3月6.6%和11.3%的同比降幅改善；当月贸易顺差料自3月的77.1亿美元增加至139亿美元。

中国社科院学部委员余永定表示，一季度人民币贬值主要是央行干预的结果。从目前看，中国的“双顺差”局面还不会改变。在这种情况下，人民币贬值不会变成一种长期趋势。 （完）

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