版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 17:47 BJT

欧洲个股：安联执行长称，PIMCO领导层新结构获得客户支持

路透法兰克福5月7日 - 德国保险业巨擘安联(Allianz) 周三表示，对于今年稍早太平洋投资管理公司(PIMCO)领导层结构安排，已经获得客户的支持反应。

过去一年来，投资人大举从PIMCO旗下基金撤资，而原定是投资长暨创办人葛罗斯(Bill Gross)接班人的埃里安今年稍早辞去执行长职务，之后PIMCO成立了由六名副投资长组成的小组以辅佐葛罗斯。

“客户对于新的领导结构给予正面反馈，”安联执行长Michael Diekmann在股东年会讲稿中表示。

Diekman称，成立这个小组是为了配合业务量增长及PIMCO全球版图扩大。

Diekman指出，“PIMCO内部的权责已经重新划分，且获得明确监督。”

“这些责任现在由更多人分担，”他补充道。

Diekman提到，PIMCO是安联旗下的成功事业，对于2013年的集团获利做出显着贡献，多年来对于公司的回报早已超越当初的投资。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐