更新版 1-台湾货币市场：短率持于低位，银行开出负数以免期底累积过多准备

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
* 提存期初银行准备数字开出负数
* 银行为抢票拉长落点至两个月
* 债券附买回利率稳于低位 (新增最新数据)
记者 高洁如
路透台北5月7日 - 台湾银行间短率周三持于低位。提存期初市场资金相当充裕，各银行预期近月底虽有缴税的紧缩因素，但资金仍不虞匮乏，因此目前准备数字仍倾向做出负数，以免月底积数累积太大。
交易员表示，提存期初拆款市场仍旧平静，拆借并不活络，多钱的银行虽想拆出，但囿于需求疲弱，交易不算太多。
〞我们小借而已，也多是续做，〞一位大型民营银行交易员表示。
针对明日将标售的28天期国库券，交易员认为，估计外商银行标入的意愿仍高，因此标售利率预计将偏低。
路透周三调查显示，央行明日将代为标售的28天期国库券，料决标贴现率在0.30-0.32%，但银行预估区间差距颇大。
银行估计，去年的营所税总金额约1,500-1,800亿台币，初估最早将在6月3日缴回台银，是本提存期的最后一日；个人综合所得税的委取、信用卡扣款则将落于6月中旬。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，亦同上日；一周拆款利率区间则在0.380-0.440%，上日在0.380-0.430%。
**银行为抢票拉长落点**
短票市场方面，大型票券商交易员表示，企业发票的意愿仍然很低，利率也大致持稳上日不变，而部分银行为了能够买到票，票期落点可以拉长到两个月都没有问题，显见市场缺券的情况仍然严重。
他们认为，目前银行客户接受的利率暂在0.58%-0.59%附近取得平衡，未来将视市场资金情势可能有些许波动。
今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，同上日，但区间低位比重渐增。投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，亦同上日。
台湾央行周三共发行2,866.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,919.5亿相较，存单发行余额增947亿。 周四存单到期金额3,960亿台币，周五1,100亿。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为负184亿台币，累计超额准备为327亿台币、加计前期1%的超额准备为994亿台币。
**债券RP利率持稳低位**
债券市场附买回(RP)利率持稳低位。交易员称，月初市场资金仍丰沛，由于没有额外资金需求，多以到期续做为主，利率维持现有水准不变。
他们表示，本月中旬以前，钱多券少的状况不会改变。待时序逐渐进入月底，缴税的心理效应就会逐渐发酵，届时资金情势才有改变的可能。
“今天一开门就关门，客户提早框好了。”一票券商交易员说。
另一证券商交易员则称，感觉市场只有更多的钱，但没有更多的券承做。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，均同于上日。
本周余日主要交割紧缩因子包括周五交割28天期国库券预计金额300亿台币、台新金控 旗下台新银行金融债20亿台币及交割泰谷光电 可转债10亿台币。(完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯/张喜良)
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