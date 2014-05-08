重温稿-台湾货币市场：短率持于低位，银行开出负数以免期底累积过多准备

* 提存期初银行准备数字开出负数

* 银行为抢票拉长落点至两个月

* 债券附买回利率稳于低位

记者 高洁如

路透台北5月7日 - 台湾银行间短率周三持于低位。提存期初市场资金相当充裕，各银行预期近月底虽有缴税的紧缩因素，但资金仍不虞匮乏，因此目前准备数字仍倾向做出负数，以免月底积数累积太大。

交易员表示，提存期初拆款市场仍旧平静，拆借并不活络，多钱的银行虽想拆出，但囿于需求疲弱，交易不算太多。

〞我们小借而已，也多是续做，〞一位大型民营银行交易员表示。

针对明日将标售的28天期国库券，交易员认为，估计外商银行标入的意愿仍高，因此标售利率预计将偏低。

路透周三调查显示，央行明日将代为标售的28天期国库券，料决标贴现率在0.30-0.32%，但银行预估区间差距颇大。

银行估计，去年的营所税总金额约1,500-1,800亿台币，初估最早将在6月3日缴回台银，是本提存期的最后一日；个人综合所得税的委取、信用卡扣款则将落于6月中旬。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，亦同上日；一周拆款利率区间则在0.380-0.440%，上日在0.380-0.430%。

**银行为抢票拉长落点**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，企业发票的意愿仍然很低，利率也大致持稳上日不变，而部分银行为了能够买到票，票期落点可以拉长到两个月都没有问题，显见市场缺券的情况仍然严重。

他们认为，目前银行客户接受的利率暂在0.58%-0.59%附近取得平衡，未来将视市场资金情势可能有些许波动。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，同上日，但区间低位比重渐增。投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，亦同上日。

台湾央行周三共发行2,866.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,919.5亿相较，存单发行余额增947亿。 周四存单到期金额3,960亿台币，周五1,100亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负184亿台币，累计超额准备为327亿台币、加计前期1%的超额准备为994亿台币。

**债券RP利率持稳低位**

债券市场附买回(RP)利率持稳低位。交易员称，月初市场资金仍丰沛，由于没有额外资金需求，多以到期续做为主，利率维持现有水准不变。

他们表示，本月中旬以前，钱多券少的状况不会改变。待时序逐渐进入月底，缴税的心理效应就会逐渐发酵，届时资金情势才有改变的可能。

“今天一开门就关门，客户提早框好了。”一票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，感觉市场只有更多的钱，但没有更多的券承做。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，均同于上日。