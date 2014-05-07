重温稿-路透调查：欧洲央行5月料保持政策稳定，因经济复苏愈发稳固

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
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* 52位分析师中有40位认为，欧元区通胀率已经触底
* 欧洲央行料维持政策不变，因广泛的经济复苏站稳脚跟且通胀上升
* 不少分析师预计欧洲央行会推出进一步刺激措施
* 欧元兑美元达到1.40水准可能会触发欧洲央行政策回应--分析师
路透5月2日 - 周五公布的路透调查显示，欧元区货币政策可能在未来较长一段时间维持稳定，因更加广泛的经济复苏站稳脚跟，而且通胀或许已经触底。
近几个月要求欧洲央行通过降息或印钞放宽政策的呼声升温。
虽然没有人预计欧洲央行管委会在5月会议上有任何政策调整，但差不多一半的预测者认为未来会推出某种形式的刺激，无论是降息还是直接购买资产。
他们主要的疑虑在通胀。欧洲央行的通胀率目标为略低于2%。4月通胀率略微上升至0.7%，但仍非常低，若突然爆发危机或经济滑坡都可能引发通缩，而且一旦通缩出现就很难摆脱。
央行也已表达对强势欧元的担忧，欧元兑美元汇价目前在1.385，限制了输入型通胀。受访分析师大多认为，1.40是危险水准，可能引发欧洲央行做出回应。
但对该地区的企业调查显示，经济复苏温和且广泛，即便尚未压低非常高的失业率。欧元区范围内的4月Markit采购经理人指数均显示行业扩张，为2007年末以来首见。
“目前欧洲央行正尽量拖延时间。央行很有信心，随着时间的推移，通胀肯定会有所上升，”DekaBank资深分析师Kristian Toedtmann称。
显然，如果不是被迫无奈，欧洲央行更倾向于不再进一步降息；而且，央行坦率地将量化宽松(QE)作为一种政策选择来讨论，也不太可能会很快带来行动。
“欧洲央行的确不想动用尚未在欧元区经受检验的货币政策工具，而且这种工具在政治上也不受欢迎。我认为，德拉吉及其同仁更希望无需采取强力措施就能度过这一难关。”
虽然欧洲央行直接推出QE的可能性不大(调查预估中值显示仅有28%的机率)，但大部分受访者称，如果出台QE，也必须是在已纳入计划的银行业压力测试之后进行，以避免资产质量评估的结论失真。该结论将于今年稍晚发布。
欧洲央行也不太愿意像美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行五年前那样启动大规模资产购买，尤其是在通胀逐步向目标回升的情况下。
本周调查的52位受访经济分析师中，有40人表示，欧元区通胀率在短期内不会重回3月触及的低点0.5%，也不会降至更低水准。
“在缺乏任何推动进一步行动的实质因素下，欧洲央行将需继续喊话，”瑞士信贷的Christel Aranda-Hassel在一份报告中称。
“即使是温和的谈话，也因欧元升值而受到考验，初步的回应会是更为传统的政策行动，意味着会再次降息而非量化宽松，最有可能采用负存款利率，”Aranda-Hassel写道。
根据另一项就货币市场交易商所做的调查显示，欧元区银行业下周将在欧洲央行例行再融资操作中借入1,400亿欧元(1,941.2亿美元)，低于周三操作中借入的1,726亿欧元。
银行业也预计在5月12日当周偿还60亿欧元的欧洲央行三年期紧急贷款。5月7日当周银行业预计偿还17.5亿欧元。
根据路透估算，银行超额流动性本周降至不到1,000亿欧元。
尽管欧洲央行总裁德拉吉已表示，提前偿还资金是银行业体质改善能够在货币市场筹集资金的信号，但银行业在欧洲央行再融资操作中的大额借款显示，货币市场仍未能充分运作。(完) (编译 李爽/朱晓军/王冠中; 审校 徐文焰/郑茵)
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