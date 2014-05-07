新闻稿：穆迪向景瑞授予首次 (P) B2/ (P) B3评级；展望为稳定

（以下中文新闻稿由穆迪提供）

香港，2014年5月7日—穆迪投资者服务公司已向景瑞控股有限公司 授予首次 (P) B2公司家族评级。

与此同时，穆迪向景瑞拟发行的美元票据授予暂行 (P) B3高级无抵押债务评级。

评级展望为稳定。

待完成上述票据发行和相关条款及条件令人满意后，穆迪将会撤销上述评级的暂行地位。

拟发行票据所募集的资金将用于公司房地产项目的发展、再融资及一般运营资金的需要。

评级理据

穆迪助理副总裁及分析师梁镇邦称：“景瑞的 (P) B2公司家族评级反映了其在长三角地区开发大众市场住宅项目的纪录，以及公司采用快速周转的业务模式。”

景瑞已在长三角地区成功发展业务。景瑞总计约84%的土地储备位于长三角，该地区经济繁荣，可支持景瑞长远的发展。

景瑞的总收入由2010年人民币25亿元增加至2013年人民币39亿元。此外，景瑞在2013年实现了人民币83亿元的合约销售，显着高于2012年的人民币47亿元。此业务规模与其他B评级的同业相仿。

景瑞专门提供大众市场产品，因此受到针对投机和限制高价项目销售的监管措施的影响较小。

景瑞在未来一、两年出售的住宅单位大部分小于144平方米，价格为可负担的水平。2013年其出售产品的平均合约价格为每平方米人民币9,954元。

梁镇邦称：“另一方面，景瑞专门在二、三线城市提供大众市场产品，导致其利润率较低。”

景瑞的调整后EBITDA比率由2010财年的27.6%降至2013财年的12.8%，与同期平均售价由每平方米人民币10,842元降至人民币9,954元的幅度一致。这是因为景瑞采取快速周转的业务战略，以优化其流动性水平。

“景瑞的评级受到较高的负债杠杆率和较弱的资本结构所制约，短期债务水平较高反映了后一点。”梁镇邦补充称。

景瑞主要通过债务为其增长提供资金，导致2013年底其负债杠杆率 (调整后债务/资本比率) 高达72.3%。

景瑞的债务主要包括境内银行贷款和信托贷款，这两者的成本较高，也是造成该公司2013财年EBITDA/利息覆盖率低至0.9倍左右的部分原因。过去12-18个月，景瑞的短期债务占其总债务的40-50%，高于同业。

穆迪预计景瑞的负债杠杆率将维持在大约70% - 75%的较高水平，EBITDA/利息覆盖率将为1.25 – 1.5倍左右，这样的指标使其处于B评级区间的中低段。

该公司计划扩大融资来源。若其建立了中期融资记录，其流动性可能会得以改善。

稳定展望反映了穆迪预计景瑞将为其项目开发业务获得充足的资金，幷实现收入增长，而不会进一步大幅提高目前的负债杠杆率。

若发生以下情况，则中期内景瑞的评级可能会有上调机会： (1) 该公司通过合约销售额的增长扩大规模； (2) 维持强劲的流动性，现金/短期债务比率升至1.5倍以上； (3) 改善收入确认情况及负债杠杆率，EBITDA/利息覆盖率升至2 – 2.5倍以上。

若发生以下情况，则景瑞的评级会面临下调压力： (1) 由于合约销售额增长低于预期，以及该公司大举收购土地，或中国房地产业的形势更加严峻，导致该公司的流动性及运营现金流削弱； (2) 房价下降，利润率承受压力，进而对利息覆盖率和财务灵活性造成负面影响；或 (3) 该公司进行大规模举债收购。

穆迪下调评级所考虑的信用指标包括： (1) 现金结余不足短期债务的1.0倍； (2) EBITDA/利息覆盖率低于1.0倍； (3) 负债杠杆率显着高于2013年底的水平。

上述评级所采用的主要评级方法为2009年3月发表的《住宅建筑行业全球评级方法》 (Global Homebuilding Industry) 。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com信用政策页。