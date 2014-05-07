东南亚股市：多数收高，泰国股市受政治局势拖累收低

路透曼谷5月7日 - 泰国股市周三温和下跌，之前泰国宪法法院裁决总理英拉下台，但英拉的部分看守内阁成员躲过此劫继续留任。
与此同时印尼股市反弹，该国央行即将举行会议。
泰国股市 收低0.1%，削减泰国宪法法院判决前录得的大部分跌幅。当时市场担心整个内阁下台，从而形成政治真空。
泰铢在判决后小升，跟随大部分新兴亚币的涨势。分析师和投资者谨慎看待泰国金融市场，目前尚未有政治局势稳定下来的迹象。
经纪商Nomura Pattanasin的分析师Koraphat Vorachet预计，泰国股市将疲弱，短期支撑位在1,380点，及之下的1,361点。
“法院判决后政治风险整体较高。股市投资者或需要看看新政府的情况，之后方会增加风险仓位。而且是否仍按计划在7月举行选举，仍然不确定，”他说。
印尼股市 上涨0.6%，投资者买入Bank Rakyat Indonesia 等银行股，预期印尼央行将在周四的会议上维持指标利率不变。
马来西亚股市收平 ，菲律宾股市收在盘中低点附近。
交易所和路透的数据显示，外资在马来西亚股市买超3,460万马币(林吉特)，在菲律宾股市买超6.99亿披索，在印尼股市买超3,398亿卢比。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 418.41 -0.51 -0.12 +7.73 388.37
新加坡 3236.43 -9.13 -0.28 +2.18 3167.43
马来西亚 1860.43 0.00 +0.00 -0.35 1866.96
泰国 1402.61 -1.40 -0.10 +8.00 1298.71
印尼 4862.07 27.60 +0.57 +13.75 4274.18
菲律宾 6748.51 -17.42 -0.26 +14.58 5889.83
越南 559.97 4.86 +0.88 +10.97 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 王洋; 审校 张涛)