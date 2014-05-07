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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 19:00 BJT

全球贸易：日本首相安倍期望明年与欧盟达成自贸协议

路透布鲁塞尔5月7日 - 日本首相安倍晋三周三在欧盟-日本布鲁塞尔峰会之后表示，双方已经同意明年努力完成自由贸易谈判。

“我们确认了早日完成谈判的重要性，目标是2015年达成基本协议，”安倍在与欧盟领导人出席记者会时表示。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)
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