中国新债：工商银行下周三将发行约55.72亿元信贷资产支持证券

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透北京5月8日 - 中国工商银行 周三晚间公告称，将于下周三(14日)发行合计55.7199亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，包括优先A档、优先B档和次级档。
刊登在中国债券信息网的公告显示，优先A档发行规模为47.3亿元，优先B档3.65亿元，次级档4.7699亿元；其中优先档为浮息品种，基准利率为一年定存利率，次级资产支持证券无票面利率。工行将持有本期产品各档发行规模的5%左右。
优先档基本利差均采用荷兰式招标方式确定，优先A档招标利差区间为2%-3%，优先B档招标利差区间3.2%-4.2%；次级档中的4.53亿元(不含发起人持有部分)则采用数量招标方式发行。
该期ABS采用双评级制，中诚信国际和中债资信对优先A档的预定评级均为AAA；优先B档的预定评级中诚信为AA-,中债资信则为A+，次级档则未予评级；由中海信托担任发行人和受托人，联席主承销商为中信证券 、中信建投证券和交通银行 。
该ABS具体招标时间为5月14日下午14:00-15:00，缴款日和分销日均为5月15日，起息日和信托设立日则为5月16日。
信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。
中国央行此前称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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