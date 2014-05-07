美国各类经济指标总览--2014/5/7

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
美国劳工部周三公布，第一季非农生产率环比年率初值为下降1.7%，为2013年第一季以来最大降幅(预估为下降1.0%) ； 第一季非农单位劳工成本增长4.2%，为2012年第四季以来最大升幅(预估为上升2.6%)。 当前值 前次值 失业率(%) 6.3 (4月) 6.7 (3月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加28.8 (4月) 增加20.3 (3月修正值) 平均时薪(%) 持平 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 实质所得(%) +0.3 (2月) 持平 (2月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.5 (3月) -0.1 (2月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.6 (3月) -0.2 (2月) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第一季初值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季初值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +1.1 (3月) +0.7 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差403.8 (3月) 逆差418.7 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.7 (3月) +1.2 (2月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (1月) 78.5 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.4 (4月26日当周) 33.0 (4月19日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字370 (3月) 赤字1,935 (2月) 领先指标(%) +0.8 (3月) +0.5 (2月修正值) 个人所得(%) +0.5 (3月) +0.4 (2月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加164.9 (2月) 增加138 (1月修正值) 企业库存(%) +0.4 (2月) +0.4 (1月) 建筑支出(%) +0.2 (3月) -0.2 (2月修正值) 消费者信心 82.3 (4月) 83.9 (3月修正值) 房屋开工(万户) 94.6 (3月) 92.0 (2月修正值) 建筑许可(万户) 99.0 (3月) 101.4 (2月修正值) 成屋销售(万户) 459 (3月) 460 (2月修正值) 新屋销售(万户) 38.4 (3月) 44.9 (2月修正值) 工厂订单(%) +1.1 (3月) +1.5 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.9 (3月) +2.3 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.2 (4月) 53.1 (3月) 供应管理协会制造业指数 54.9 (4月) 53.7 (3月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (2月) +0.8 (1月修正值) 进口物价(%) +0.6 (3月) +0.9 (2月) 出口物价(%) +0.8 (3月) +0.7 (2月) 单位劳工成本(%) +4.2 (第一季初值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -1.7 (第一季初值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。