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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 20:41 BJT

表格：美国第一季非农生产率环比年率初值为下降1.7%，预期为下降1.0%

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：

生产率 单位劳工成本

第一季-P 第四季-R 第四季-PR 第一季-P 第四季-R 第四季-PR

非农业 -1.7 2.3 1.8 4.2 -0.4 -0.1

制造业 3.3 1.3 1.3 0.1 0.1 -0.1

耐久财(耐用品) 3.6 2.6 3.0 -0.1 -0.9 -1.3

非耐久财 2.5 0.3 -0.1 0.4 0.3 0.3

整体企业 -1.8 2.1 1.5 4.7 -0.4 -0.1

注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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