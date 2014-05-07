表格：美国第一季非农生产率环比年率初值为下降1.7%，预期为下降1.0%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：
生产率 单位劳工成本
第一季-P 第四季-R 第四季-PR 第一季-P 第四季-R 第四季-PR
非农业 -1.7 2.3 1.8 4.2 -0.4 -0.1
制造业 3.3 1.3 1.3 0.1 0.1 -0.1
耐久财(耐用品) 3.6 2.6 3.0 -0.1 -0.9 -1.3
非耐久财 2.5 0.3 -0.1 0.4 0.3 0.3
整体企业 -1.8 2.1 1.5 4.7 -0.4 -0.1
注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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