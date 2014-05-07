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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 21:46 BJT

美国热股：“冰雪奇缘”力助迪士尼斩获超预期业绩，股票价格小幅走高

路透5月7日 - 迪士尼(Walt Disney) 公布截至3月当季获利高于华尔街预期，受助于影片“冰雪奇缘”的持续上佳表现。

迪士尼周三盘初上涨0.65%，报81.56美元。(完)
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