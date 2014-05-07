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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 21:47 BJT

美国热股：英国商务大臣凯布尔称或出手干预辉瑞收购阿斯利康的计划

路透5月7日 - 英国商务大臣凯布尔(Vince Cable)表示，该国可能会动用其公共利益力量来干预辉瑞 以1,060亿美元收购阿斯利康(AstraZeneca)的举动。

辉瑞周三盘初小涨0.14%，报29.21美元。(完)
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