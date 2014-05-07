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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 21:50 BJT

美国热股：艺电与Activision Blizzard季度财报抢眼，盘初争先劲升

路透5月7日 - 视频游戏出版商艺电(Electronic Arts)和Activision Blizzard 周二公布季度获利和营收高于预期。

艺电周三盘初大涨18%，报33.10美元；Activision Blizzard劲扬6.58%，报20.57美元。(完)
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