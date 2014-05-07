版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 21:32 BJT

日本经济：经济财政大臣称经济成长情况明显改善

路透伦敦5月7日 - 日本经济财政大臣甘利明周三表示，日本经济正在重拾信心，经济增速已明显改善，尤其是在劳工市场上，这要归功于政策改革。

“经济成长导致劳工市场大幅改善。我们看到薪资增长势头增强，这种情况在最近几年都没有看到过，”甘利明在伦敦讲话时表示。

甘利明还表示，日本将争取在2020年前实现基础财政收支平衡。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐