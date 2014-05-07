日本经济：经济财政大臣称经济成长情况明显改善

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦5月7日 - 日本经济财政大臣甘利明周三表示，日本经济正在重拾信心，经济增速已明显改善，尤其是在劳工市场上，这要归功于政策改革。
“经济成长导致劳工市场大幅改善。我们看到薪资增长势头增强，这种情况在最近几年都没有看到过，”甘利明在伦敦讲话时表示。
甘利明还表示，日本将争取在2020年前实现基础财政收支平衡。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。