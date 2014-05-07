路透调查：欧元或需涨至1.42美元才能促使ECB行动，但这不太可能

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦/新加坡5月7日 - 路透对外汇策略师进行的一项调查显示：
* 策略师称欧元可能需要涨至1.42美元才能促使欧洲央行行动，但这种情况不太可能出现
* 欧元/美元一个月后料为1.38，六个月后为1.33，12个月后为1.29
* 英镑/美元一个月后料为1.68，六个月后为1.65，12个月后为1.64
* 日圆/美元一个月后料为103，六个月后为106，12个月后为110。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。