路透调查：欧元或需涨至1.42美元才能促使ECB行动，但这不太可能

路透伦敦/新加坡5月7日 - 路透对外汇策略师进行的一项调查显示：

* 策略师称欧元可能需要涨至1.42美元才能促使欧洲央行行动，但这种情况不太可能出现

* 欧元/美元一个月后料为1.38，六个月后为1.33，12个月后为1.29

* 英镑/美元一个月后料为1.68，六个月后为1.65，12个月后为1.64