东欧情势：普京呼吁乌克兰东部分离分子推迟定于5月11日举行的公投

路透莫斯科5月7日 - 俄罗斯总统普京周三呼吁乌克兰东部分离分子推迟定于5月11日举行的公投。

普京是在与欧洲安全和合作组织(Organization for Security and Cooperation in Europe)秘书长会晤后做上述表态的。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)