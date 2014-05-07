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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 21:48 BJT

美国股市：开盘上涨，美联储叶伦今日将在国会作证

路透纽约5月7日 - 美国股市周三开盘上涨。财报季临近尾声，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦也将在国会作证。

道琼工业指数 上涨77.23点或0.47%，报16,478.25。标准普尔500指数 上涨6.26点或0.34%，报1,873.98。Nasdaq综合股价指数 涨2.104点或0.05%，报4,082.863。(完)
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