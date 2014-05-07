美国经济：美联储主席叶伦称楼市和地缘政治动荡威胁经济前景

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿5月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，美联储将继续推行高度宽松的货币政策，且表示，地缘政治动荡和疲弱的楼市数据是美国经济面临的风险。
叶伦在美国国会联合经济委员会作证词陈述，她还对由于利率长时期处于低位，投资者采取的冒险行动表达了忧虑。
“一些寻找收益的行为显而易见，”叶伦在预先准备好的证词陈述中表示，称较低评等公司债市场就是一个例子。
她还指出，银团杠杆贷款以及高收益率债券的发行量增加，且发行标准放宽，不过她表示，看起来增幅不大-尤其是大型银行和寿险公司的发行规模增长不大。
叶伦重申美国联邦公开市场委员会(FOMC)的观点，称尽管预期美国经济增长，但就业市场仍存在相当规模的闲置劳动力和低通胀，为“高度宽松的货币政策”提供了依据。
上月美联储将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元。
叶伦称，预计美国经济今年的增速将较2013年有所加速，失业率逐步回落，通胀开始向2%攀升。部分导致通胀偏低的因素可能是暂时性的；通胀预期稳定。楼市可能在较长时间内保持疲弱是经济前景面临的一大风险，需“密切关注”。
叶伦说，尽管美国就业市场状况已“显着改善”，但“远未到令人满意的水平”。劳动补偿增长缓慢，暗示就业市场存在“大量的”闲置劳动力。长期失业人口，以及做临时工但希望找到全职工作的人口处于较高的水平。
叶伦称，对存续期敞口增加，信贷风险看似温和；股市和房价处于历史正常水平之内。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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