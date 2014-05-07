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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 01:10 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.612%，投标倍数为2.63

路透华盛顿5月7日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.612% 中值 2.585% 低值 2.510% 价格/得标 价格 99.019915 高值得标比率 82.17% 投标倍数 2.63 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,001,500 总投标 63,101,831,500 竞争性投标得标 23,934,170,000 非竞争性投标得标 55,831,500 FED附加 0 一级交易商投标　　　42,780,000,000 一级交易商得标 6,965,170,000 直接投标 6,354,000,000 直接投标得标 5,174,000,000 间接投标 13,902,000,000 间接投标得标 11,795,000,000

发行细节 发行日 2014/05/15 到期日 2024/05/15 CUSIP码 912828WJ5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 母红; 审校　利棣儿)
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