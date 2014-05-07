表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.612%，投标倍数为2.63

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿5月7日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.612% 中值 2.585% 低值 2.510% 价格/得标 价格 99.019915 高值得标比率 82.17% 投标倍数 2.63 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,001,500 总投标 63,101,831,500 竞争性投标得标 23,934,170,000 非竞争性投标得标 55,831,500 FED附加 0 一级交易商投标 42,780,000,000 一级交易商得标 6,965,170,000 直接投标 6,354,000,000 直接投标得标 5,174,000,000 间接投标 13,902,000,000 间接投标得标 11,795,000,000
发行细节 发行日 2014/05/15 到期日 2024/05/15 CUSIP码 912828WJ5
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。