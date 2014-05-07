欧洲股市：受企业获利消息带动微幅收高，但菲亚特下跌

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数微幅收高，盘中交投震荡
* 法国农业信贷银行和汉高业绩提供支撑
* 菲亚特下滑，因市场质疑公司新的业务计划
路透伦敦5月7日 - 欧洲股市周三微幅上涨，因正面的企业获利消息带来的提振，略超过菲亚特下跌带来的拖累。投资者质疑菲亚特提出的新业务计划。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.1%，报1,344.65点，稍早跌至1,337.75点，此为4月底来最低。
法国第三大上市银行法国农业信贷银行(Credit Agricole)劲涨6.8%，为升幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，之前该行公布第一季净利增长30%。
德国的汉高 公布的业绩优于预期，股价攀升5.4%。
意大利汽车制造商Fiat Chrysler 是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，暴跌11.7%，分析师表示，该公司计划在2018年前提振销售增长60%，且消除绝大部分债务，投资者对此存疑。
英国富时100指数 收跌0.03%，报6,796.44点；德国DAX指数 收涨0.57%，报9,521.30点；法国CAC-40指数 收升0.41%，报4,446.44点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。