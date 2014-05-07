纽约期市：可可期货挫跌至三个月低位，受累于供应预期

路透纽约/伦敦5月7日 - 可可期货周三触及逾三个月最低，因预计西非供应将大于原先预期，为市场带来压力。西非是全球最大的可可豆种植区。

洲际交易所(ICE)原糖扭转走势，从六周低位反弹。

阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中下滑，因交易员等待巴西乾旱对作物潜在影响的最新预估。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月可可期货 下跌12英镑，或0.7%，收报每吨1,801英镑，盘中触及次月合约自1月底来最低的1,794英镑。

ICE-7月可可合约 收跌21美元，或0.7%，报每吨2,899美元，之前下挫至2月初来最低的2,883美元。

ICE-7月原糖期货 收高0.06美分，或0.3%，报每磅17.26美分，稍早跌至3月底来最低的17.11美分。

LIFFE-8月白糖期货< 收高2.10美元，或0.5%，报每吨468.70美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.25美分，或0.6%，报每磅2.01美元。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收低2美元，或0.09%，报每吨2,145美元。(完)

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