纽约期市：可可期货挫跌至三个月低位，受累于供应预期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透纽约/伦敦5月7日 - 可可期货周三触及逾三个月最低，因预计西非供应将大于原先预期，为市场带来压力。西非是全球最大的可可豆种植区。
洲际交易所(ICE)原糖扭转走势，从六周低位反弹。
阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中下滑，因交易员等待巴西乾旱对作物潜在影响的最新预估。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月可可期货 下跌12英镑，或0.7%，收报每吨1,801英镑，盘中触及次月合约自1月底来最低的1,794英镑。
ICE-7月可可合约 收跌21美元，或0.7%，报每吨2,899美元，之前下挫至2月初来最低的2,883美元。
ICE-7月原糖期货 收高0.06美分，或0.3%，报每磅17.26美分，稍早跌至3月底来最低的17.11美分。
LIFFE-8月白糖期货< 收高2.10美元，或0.5%，报每吨468.70美元。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.25美分，或0.6%，报每磅2.01美元。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收低2美元，或0.09%，报每吨2,145美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。