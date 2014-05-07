美国数据：3月消费者信贷增加175.3亿美元，预估为增长157.5亿美元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿5月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布，3月美国消费者信贷增长幅度为一年来最大，因学生贷款和家庭贷款购买汽车的需求上升。
美国3月消费者信贷增加175.3亿美元，至3.14万亿美元，3月升幅为2013年2月来最大，预估为增加157.5亿美元。
2月消费者信贷修正后增加129.9亿美元，前值为增长164.9亿美元。
反映信用卡使用情况的3月循环信贷增加11.3亿美元，2月经修正后为为减少27.3亿美元。3月增幅不及2月降幅，反映家庭对承担过多债负仍持谨慎态度。
包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在3月大幅增长164亿美元，2月经修正后为增长157.1亿美元，前值为增长189.1亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。