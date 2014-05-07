美国数据：3月消费者信贷增加175.3亿美元，预估为增长157.5亿美元

路透华盛顿5月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布，3月美国消费者信贷增长幅度为一年来最大，因学生贷款和家庭贷款购买汽车的需求上升。

美国3月消费者信贷增加175.3亿美元，至3.14万亿美元，3月升幅为2013年2月来最大，预估为增加157.5亿美元。

2月消费者信贷修正后增加129.9亿美元，前值为增长164.9亿美元。

反映信用卡使用情况的3月循环信贷增加11.3亿美元，2月经修正后为为减少27.3亿美元。3月增幅不及2月降幅，反映家庭对承担过多债负仍持谨慎态度。

包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在3月大幅增长164亿美元，2月经修正后为增长157.1亿美元，前值为增长189.1亿美元。(完)