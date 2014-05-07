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市场报道 | 2014年 5月 8日 星期四 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收低，因获利了结

路透5月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，交易商表示，小麦因轻微的获利了结而回落，上日小麦升至逾一年最高。

CBOT小麦尾盘缩减跌幅，指标7月小麦合约 收低1-1/4美分，报每蒲式耳7.37-3/4美元，日低在7.27-1/4美元。’

美国大平原干热天气影响作物生长，仍然支撑美国三大谷物市场。

CBOT报告称，有144口5月合约交割。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.29-3/4美元，跌2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为73,075口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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