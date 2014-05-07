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市场报道 | 2014年 5月 8日 星期四 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收升0.72%，Nasdaq指数下跌0.32%

路透纽约5月7日 - 美国股市道指和标准普尔500指数周三上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将继续支撑经济，但Nasdaq指数连跌第二日，因网络股走弱。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高117.52点，或0.72%，至16,518.54点；标准普尔500指数 收涨10.49点，或0.56%，至1,878.21点；Nasdaq指数 收低13.09点，或0.32%，至4,067.67点。(完)
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