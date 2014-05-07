国际油市：原油库存意外减少提振美国原油期货，利比亚消息支撑布兰特原油

* EIA称上周美国原油库存减少180万桶

* EIA称上周库欣库存减少140万桶

* 利比亚反叛者占据港口，拒绝和新总理展开会谈

路透纽约5月7日 - 美国和布兰特原油周三上涨超过1美元，因上周美国原油库存意外减少，支持美国原油期货，且利比亚紧张局势升级，推高布兰特原油期货。

美国能源资料协会(EIA)称，最新一周美国原油库存减少180万桶，预估为增加140万桶。美国俄克拉荷马州库欣的原油库存减少140万桶，至2008年来的最低位。库欣是美国原油期货交割点。

占据利比亚东部港口的反叛者表示，尽管他们和前总理上月就重开四个石油出口港达成协议，但他们拒绝和新总理Ahmed Maiteeq展开会谈。

美国原油 收高1.27美元，报每桶100.77美元。布兰特原油 收升1.07美元，报每桶108.13美元。

美国汽油期货 收高逾3美分，报每加仑2.9182美元，也支撑全球油价。

布兰特原油承压，此前俄罗斯总统普京表示，他已准备好讨论解化乌克兰危机的方法，且他呼吁在乌克兰东部的分离主义者推迟在5月11日进行的独立公投。(完)

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