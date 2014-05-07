美国股市：道指和标普500指数因叶伦讲话上涨，Nasdaq指数连挫第二天

* 叶伦表示楼市和地缘政治动荡是美国经济面临的风险

* 阿里巴巴IPO申请文件重压雅虎股价

* 道指涨0.7%，标普500指数升0.6%，Nasdaq指数跌0.3%

路透纽约5月7日 - 美国股市道指和标准普尔500指数周三上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将继续支撑经济，但Nasdaq指数连跌第二日，因动能股被抛售。

金融股和公用事业股是今日升幅最大的板块，标普金融指数 劲升1.3%，公用事业类股 大涨1.6%。

在Nasdaq市场，雅虎 重挫6.6%，报34.07美元，之前阿里巴巴提交首次公开发行(IPO)的文件显示，公司估值远低于分析师一致预估。

BGC Partners和Atlantic Equities的分析师向路透表示，阿里巴巴估值令一些雅虎投资者失望。雅虎持有阿里巴巴22.6%股权。

“阿里巴巴的IPO吸引资金流出网络股，因为投资者要为阿里巴巴IPO筹集资金。所以我们看到谷歌、Facebook和亚马逊等股票今日承压，”Solaris Group首席投资长Tim Ghriskey说。

谷歌 下挫1%，报509.96美元，Facebook 下滑2%，报57.39美元，亚马逊 急跌1.6%，报292.71美元。

Groupon Inc 当季营收和获利预估低于一些市场预期，股价暴跌20.7%，报5.33美元。

推特 挫跌3.7%，收报30.66美元，该股周二暴跌18%，领跌网络股。

道琼工业指数 收高117.52点，或0.72%，至16,518.54点；标准普尔500指数 收涨10.49点，或0.56%，至1,878.21点；Nasdaq指数 收低13.09点，或0.32%，至4,067.67点。

道指和标准普尔500指数早盘下跌，后升至平盘之上，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在美国国会联合经济委员会作证词陈述，她表示就业市场存在“相当规模的”闲置劳动力和低通胀，为高度宽松的货币政策提供了依据。

叶伦的讲话让投资者可以将关注点转向可能缓解的乌克兰紧张局势，俄罗斯总统普京呼吁乌克兰亲俄分离主义者推迟将在五日后举行的独立公投。

有机食品超市Whole Foods Market Inc 暴跌约19%，报38.93美元，也拖累Nasdaq指数下挫。

该股对标普500指数和Nasdaq 100指数 的拖累最大，该公司周二公布第二季业绩，并下调去年财测。

根据汤森路透数据，截至周三上午，在已公布业绩的442家标普500指数成份股企业中，68.2%的企业盈利优于预期，高于63%的1994年以来均值，且高于过去四季均值66%。

汤森路透数据显示，本季企业获利预计将上升5%，低于年初时预估的上升6.5%，但高于4月中时预估的上升0.6%的低位。

美国劳工部周三公布，美国第一季非农生产率环比年率初值为下降1.7%，为2013年第一季以来最大降幅(预估为下降1.0%)。美国第一季非农单位劳工成本增长4.2%，为2012年第四季以来最大升幅(预估为上升2.6%)。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有70亿股股票换手，远高于过去五日均值约61亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为2:1，Nasdaq市场则约为4:5。(完)