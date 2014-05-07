英国数据：4月房价差值降至正54，低于预期--RICS

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
英国每个地区的房价和整体市场活动都上升，RICS成员称，他们都达到2008年2月以来的最佳状态。
“房价基本仍将保持上行趋势，不过有意思的是，有一些初步迹象表明伦敦市场房价涨势可能在今年下半年开始放缓，”RICS首席分析师Simon Rubinsohn表示。
利率在纪录低位，加之政府支持计划，都推动了楼市复苏，伦敦房地产也吸引了外国投资者，引领反弹势头。
4月数据表明，复苏涵盖所有地区。
在距离英国大选还有一年之际，楼市繁荣支撑了消费者信心，但也引发对英国央行防范房地产泡沫能力的质疑。
英国央行首席经济学家戴尔曾表示，央行应“谨慎看待”楼市，副总裁Jon Cunliffe表示，忽视楼市动能将“有危险”。
Rubinsohn表示，五分之四的受访者预计未来12个月房价将上涨。(完) (编译 戴素萍/李爽 审校 龚芳/徐文焰)
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