《焦点》叶伦在美国国会听证会上，首度评论楼市和地缘政治风险

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
即便提及就业市场出现“明显”改善，但叶伦表示，长期失业率高企以及工人薪资增长缓慢，暗示就业岗位进一步增加还有很大空间。
美国雇主在4月以两年多来的最快速度招聘员工，而且失业率降至五年半低点6.3%。不过，失业率下降是因为人们放弃寻找工作，延续了此前的趋势，成为经济复苏的不幸印记。
叶伦表示，相信劳动参与率下降至少部分可以扭转。她还说，坚信因为找不到全职工作而从事兼职的就业人数比例将会降低。
谈及金融稳定性时，她表示美联储注意到，长期的低利率环境可能助长潜在的高风险投资行为。
“一些寻求收益的行为可能会很明显，”叶伦称，并指出评级较低的公司债市场就是一个例子。
她指出，银团杠杆贷款和高收益债券的发行量已经扩大，而承销标准放松，不过她称冒险行为的增强似乎比较温和，特别是在大型银行和寿险商中。
叶伦补充说，股票市场整体估值及住宅房地产价格处于历史正常水准。(完)
(编译 郑茵/李爽/张荻/王兴亚；审校 徐文焰)
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